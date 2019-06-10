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Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

26 июня в 13:17 Политика 0 140 Васильева Елена
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Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о приостановке участия Российской Федерации в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Сенаторы единогласно проголосовали за принятие данного закона.

Законопроект был внесен на рассмотрение парламента президентом России Владимиром Путиным.

Согласно закону, Российская Федерация приостанавливает действие ДРСМД. В тексте документа также уточняется, что решение о возобновлении РФ действия договора может быть принято президентом страны.

Глава профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ходе заседания сообщил: «Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями».
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