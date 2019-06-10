Совфед единогласно одобрил закон о приостановке участия РФ в ДРСМД

Совет Федерации на сегодняшнем заседании одобрил закон о приостановке участия Российской Федерации в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).



Сенаторы единогласно проголосовали за принятие данного закона.



Законопроект был внесен на рассмотрение парламента президентом России Владимиром Путиным.



Согласно закону, Российская Федерация приостанавливает действие ДРСМД. В тексте документа также уточняется, что решение о возобновлении РФ действия договора может быть принято президентом страны.



Глава профильного комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев в ходе заседания сообщил: «Принятие решения о приостановлении действия указанного договора является вынужденной и необходимой мерой, адекватным подходом к режиму, действующему в области контроля над вооружениями».