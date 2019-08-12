Водная блокада Крыма со стороны Украины не помешала развитию полуострова

Водная блокада Крымского полуострова со стороны Украины, длящаяся уже пять лет, не достигла целей, Крым успешно адаптировался к жизни без поставок воды по Северо-Крымскому каналу, он продолжает активно развиваться. Об этом написал сегодня на своей странице в Facebook глава республики Сергей Аксенов.



Глава Крыма отметил: «Водная блокада не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Киев. Дефицита воды для хозяйственно-питьевых нужд нет, экономика полуострова развивается, турпоток растет, сельское хозяйство адаптировалось к новым условиям. Но это не отменяет того несомненного факта, что попытка лишить более двух миллионов человек пресной воды является по сути формой государственного терроризма».



По его словам, из Киева в последнее время снова прозвучали заявления о водной блокаде Крымского полуострова.



Аксенов добавил: «Их суть сводится к тому, что новое украинское руководство считает перекрытие Северо-Крымского канала правильной и правомерной стратегией. Президенты, политики и партийные вывески меняются, подходы - нет. Это ясно показывает, что сменяемость власти сама по себе не является гарантией улучшения ее качества. Водная блокада Крыма - часть антироссийской стратегии Запада».



Проблемы с водоснабжением и орошением в регионе появились в 2014 году, после того, как Украиной в одностороннем порядке были перекрыты поставки воды по Северо-Крымскому каналу из Херсонской области. Именно каналом обеспечивалось 90% потребности Крыма в питьевой воде, а также и в воде для орошения сельхозугодий.