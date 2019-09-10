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Медведев: важность форматов G7 или G8 нельзя раздувать избыточно
10 сентября в 17:51 Политика 0 183 Васильева Елена
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призывает не переоценивать важность форматов G7 или G8.
По итогам состоявшихся переговоров со словенским премьером Марьяном Шарецем Медведев сказал: «Я бы вообще не надувал избыточно этот формат нынешней «семерки». Совершенно очевидно, что в этом формате обсуждаются совершенно локальные вещи, наверное, как и раньше, обсуждаются с заинтересованными сторонами».
Если РФ получит приглашение к возобновлению формата G8, он будет рассмотрен, однако данный формат неспособен к принятию решений по глобальным проблемам, также отметил Медведев.
Глава правительства сказал: «Если будет приглашение, наверное, приглашение можно рассматривать, но хочу подчеркнуть, что в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня».
Медведев также назвал специфическим формат «восьмерки», существовавший ранее. Он рассказал: «Я неоднократно принимал в нем участие. Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали. Когда речь шла о сугубо экономических темах, наши партнеры говорили, вы пока немножко подождите, а мы тут на семерых поговорим, а потом вас пригласим к этому формату».
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