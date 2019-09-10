Медведев: важность форматов G7 или G8 нельзя раздувать избыточно

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призывает не переоценивать важность форматов G7 или G8.



По итогам состоявшихся переговоров со словенским премьером Марьяном Шарецем Медведев сказал: «Я бы вообще не надувал избыточно этот формат нынешней «семерки». Совершенно очевидно, что в этом формате обсуждаются совершенно локальные вещи, наверное, как и раньше, обсуждаются с заинтересованными сторонами».



Если РФ получит приглашение к возобновлению формата G8, он будет рассмотрен, однако данный формат неспособен к принятию решений по глобальным проблемам, также отметил Медведев.



Глава правительства сказал: «Если будет приглашение, наверное, приглашение можно рассматривать, но хочу подчеркнуть, что в современном мире такого рода ограниченные по составу участников форматы не способны принимать решения, имеющие существенное значение для развития человечества, для решения глобальных вопросов, которые стоят в повестке дня».



Медведев также назвал специфическим формат «восьмерки», существовавший ранее. Он рассказал: «Я неоднократно принимал в нем участие. Скажу так: нас в «восьмерку» в полном объеме никогда и не пускали. Когда речь шла о сугубо экономических темах, наши партнеры говорили, вы пока немножко подождите, а мы тут на семерых поговорим, а потом вас пригласим к этому формату».