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Кремль: президент РФ получает верительные грамоты из рук иностранных послов
5 февраля в 15:47 Политика 0 216 Карина Мелова
Как уведомляет общественность агентство «РИА Новости» 5 февраля, в Александровском зале Большого Кремлевского дворца идет церемония вручения верительных грамот президенту Российской Федерации.
Во время торжества Владимир Путин выразил следующую мысль: «Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубление культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми».
Сообщается, что на церемонию прибыли 23 вновь иностранных дипломатических представителя, среди которых послы из Германии, Франции, Австралии, Сингапура, Камбоджи, Казахстана и прочих государств. Вручают верительные грамоты президенту России и Дебора Броннерт, новый британский посол в РФ, а также Джон Салливан, посол Соединенных Штатов Америки, сменивший Джона Хантсмана и ранее выразивший надежду на налаживание отношений между РФ и США.
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