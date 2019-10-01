Путин: система счетов эскроу дает возможность не «оставлять на бобах» дольщиков

Президент России Владимир Путин считает, что переход на систему счетов эскроу незначительно повысит стоимость жилья, однако, он не позволит «оставлять на бобах» дольщиков. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с представителями общественности Дальневосточного региона, состоявшейся в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).



Путин сказал: «Надеюсь, что новая система эскроу-счетов изменит ситуацию в корне, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации».



Он добавил: «Да, это приведет к небольшому удорожанию, но это лучше, чем вложить деньги и остаться вообще на бобах. Я надеюсь, что мы когда-нибудь с этой безобразной страницей в строительной отрасли и в социальной сфере покончим после перехода на новую систему финансирования через эскроу-счета».



Президент считает, что переход на новую систему финансирования несколько снизит темпы строительства жилья, однако переход на эскроу-счета он назвал «единственным цивилизованным способом нормальной цивилизованной работы в строительном секторе».



Путин также напомнил, что новая система финансирования будет вводиться постепенно, поскольку объекты, строительство которых началось по условиям прежнего законодательства, переведены на нее быть не могут.