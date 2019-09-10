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Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка
23 сентября в 16:52 Жилая недвижимость 0 142 Васильева Елена
Практически половина российских граждан готовы ради приобретения жилья отложить рождение ребенка. Такая информация содержится в результатах исследования «Авито Недвижимость», опубликованных сегодня по итогам всероссийского опроса.
В материалах исследования отмечается, что 44% опрошенных граждан в возрасте до 25 лет готовы отложить рождение детей ради покупки квартиры на несколько лет. В возрастной группе от 25 до 35 лет таких граждан лишь 19%, а в возрасте от 36 до 45 лет – только 11%.
Согласно данных исследования, для покупки недвижимости многие граждане готовы также отказаться от путешествий, салонов красоты, развлечений, даже от продуктов питания. Шестая часть опрошенных россиян, в частности, готовы экономить на питании. В исследовании отмечается: «При этом 78% опрошенных собираются купить квартиру в ближайшие пять лет несмотря на рост стоимости квадратного метра».
Гендиректор компании «Азбука Жилья» Владимир Каширцев пояснил информагентству ТАСС, что рождение ребенка приводит к дополнительным тратам в семейном бюджете. Он сказал: «Очевидно, что россияне откладывают покупку недвижимости. При этом у большинства вообще нет накоплений». Каширцев также уточнил, что уровень реальных доходов россиян продолжает снижаться. При этом средняя ипотека в Московской области составляет 20-25 тысяч рублей ежемесячно при цене квартиры в 4 млн рублей. А в Москве средний ежемесячный ипотечный взнос составляет 35 тысяч рублей.
Каширцев отметил: «Согласно данным Росстата, в первом полугодии средняя заработная плата была около 40 тыс. рублей. В Москве данный показатель, по официальной статистике, почти в два раза выше – 80-82 тысяч рублей. Но если рассмотреть реальные доходы среднего класса и объявления по зарплатам на досках объявлений, то этот показатель будет ниже и составит около 50-65 тысяч рублей. То есть почти половина доходов уйдет на выплату ипотечного кредита».
Росстат в июле сообщил, что медианный уровень зарплаты по стране составляет 34 335 рублей, а средний – 47 657 рублей. Отмечается также, что разрыв между средним и медианным показателями колеблется в разных регионах от 13% до 31%.
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