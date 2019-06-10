Роскачество провело проверки детских смесей

Роскачество проверило молочные смеси для детского питания и, в ходе проверок, выяснило, что все они абсолютно безопасны для малышей. Об этом сказано в сообщении ведомства.



Была исследована 21 торговая марка сухих смесей: 18 смесей для детей в возрасте от 0 до 6 месяцев, 3 – от 0 до 12 месяцев, российского и зарубежного производства. Проверки прошли смеси производства России, Белоруссии, Дании, Германии, Испании, Ирландии, Новой Зеландии, Нидерландов, Эстонии, Финляндии и Швейцарии. Цена на момент проведения закупок составляла от 53,43 рубля до 288,25 рубля за 100 г смеси.



В сообщении сказано: «Эксперты Роскачества проверили заменители грудного молока на микробиологическую безопасность, на наличие консервантов и антибиотиков. Результаты исследования показали, что продукция всех торговых марок... не содержит опасных микроорганизмов (в том числе сальмонеллы), плесени и дрожжей, консервантов и антибиотиков, свинца, ртути, кадмия и мышьяка».



Не был выявлен в составе и меламин. Превышения по нормам безопасности и содержанию ГМО также не выявлено. Специалисты выявили проблему достоверности предоставляемой потребителю информации о содержании нутриентов и витаминов.



В сообщении ведомства приведены слова замруководителя Роскачества Елены Саратцевой: «Так, смеси, где заявлено большее содержание кальция или витамина С, могут на поверку не оказаться таковыми. А, следовательно, не отвечать тем ожиданиям, какие на нее возлагает потребитель. Данная проблема может быть связана с методами «сухого» смешивания на производстве – такой способ изготовления не позволяет достичь однородности состава».



Эксперты установили отсутствие нарушений в количестве и соотношении белков во всех проверенных заменителях грудного молока. Также предъявленным требованиям соответствует и массовая доля жира.



Согласно результатам проверок, содержание минеральных веществ и витаминов в некоторых из проверенных смесей оказалось ниже заявленных производителем.