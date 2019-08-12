Согласно докладам ученых, парниковые газы достигли рекордных уровней 13 августа в 15:17 Общество 236 Васильева Елена 1 Изображение

Исследование состояния климата в 2018 году также сообщило о других ключевых выводах:

2018 год был четвертым самым теплым годом за всю историю наблюдений. Тремя другими самыми теплыми годами были 2015, 2016 и 2017 годы, причем 2016 год стал самым теплым годом с тех пор, как в середине 1800-х годов впервые начали храниться записи. Уровень моря поднимается до рекордных уровней седьмой год подряд. Ледники продолжают таять с все возрастающей скоростью уже 30 лет подряд.



«Каждый год с начала XXI века был теплее средних показателей 1981–2010 годов», - говорится в докладе. - В 2018 году выбросы в атмосферу Земли доминирующих парниковых газов - углекислого газа, метана и закиси азота - продолжали увеличиваться и достигать новых рекордных максимумов».



На самом деле, в докладе говорится, что с 1990 года под влиянием парниковых газов скорость потепления на планете возросла на 43%. Глобальные концентрации углекислого газа, которые сильнее всего влияют на глобальное потепление, выросли в 2018 году до рекордных 407,4 частей на миллион, говорится в исследовании. Это «самый высокий показатель в исследованиях современных данных, как и в исследованиях ледяных кернов за минувшие 800 000 лет», говорится в отчете.



Доклад возглавлялся центрами экологической информации Национального управления океанических и атмосферных исследований и основывался на материалах более 475 ученых из 57 стран. Ежегодный отчет часто описывается метеорологами как «годовой физический осмотр климатической системы».



Дик Арндт, один из главных авторов и руководитель Отдела мониторинга климата Национального управления океанических и атмосферных исследований, сказал, что ученые за последние пару десятилетий «прошли три стадии этого «ежегодного физического осмотра климатической системы».



«Это началось с мониторинга температуры и прогнозирования связанных с этим симптомов, таких как повышение уровня моря и сильные осадки. Затем появились эти связанные симптомы, и мы начали прогнозировать дальнейшее воздействие, - сказал он. - Теперь, эти ранее спрогнозированные воздействия материализовались, и мы вынуждены ежегодно документировать все более серьезные последствия некоторых из них».



Ученые использовали десятки тысяч измерений из нескольких независимых наборов данных, чтобы достичь своих результатов.



«Это еще один из серии научно обоснованных докладов, которые продолжают вызывать тревогу по поводу климатического кризиса», - сказал Маршал Шепард, профессор географии и атмосферных наук в Университете Джорджии. Он также является бывшим президентом Американского метеорологического общества.



Далее Шепард сказал, что «ДНК изменения климата отчетливо видна сейчас в нашей погоде, производительности сельского хозяйства, проблемах с водоснабжением, общественном здравоохранении и даже проблемах национальной безопасности».

«Выводы из их доклада о состоянии климата выходят за рамки некоторых блогов или мнений в социальных сетях, - сказал Шепард. - Благодаря научному процессу они бьют тревогу о климатических кризисах, происходящих здесь и сейчас».



Отчет дополняет растущий список исследований о тревожном воздействии глобального потепления. В одном недавнем отчете Организации Объединенных Наций говорится, что продовольствие станет дефицитным и что климатический кризис изменит виды сельскохозяйственных культур смогут выращивать фермеры.



В другом крупном докладе правительства США, опубликованном в прошлом году, содержалось страшное предупреждение об изменении климата, в котором говорилось, что экономика может потерять сотни миллиардов долларов или, в худшем случае, более 10% своего ВВП.



Уровень моря продолжает расти



В понедельник сообщалось, что глобальные годовые уровни моря росли седьмой год подряд и достигли рекордного максимума за 26 лет с момента начала спутниковой записи, поднявшись за это время примерно на 81 миллиметр выше среднего показателя 1993 года.



«Новый максимум отражает текущую тенденцию», - говорится в отчете. «Текущие тенденции и ежегодные изменения уровня моря влияют на прибрежные сообщества, увеличивая величину и частоту положительных экстремальных значений уровня моря, которые вызывают наводнения и эрозию».



Глобальный уровень моря повышался со средней скоростью 3,1 сантиметра за десятилетие. В отчете установлено, что температура поверхности моря снизилась со времени рекордного года Эль-Ниньо 2016 года, но все еще была намного выше средних показателей в 1981-2010 годах.



«Глубокий океан продолжает прогреваться год за годом. Уже седьмой год подряд глобальный среднегодовой уровень моря становится самым высоким за 26 лет, - говорится в отчете. - Как и ожидалось в прогнозах потепления климата, гидрологический цикл над океаном ускоряется: засушливые районы становятся более сухими, а влажные - дождливыми».



Далее в отчете говорилось о тенденции к потеплению: «Наряду с более теплыми средними условиями по всему миру в 2018 году было больше положительных и меньше отрицательных экстремальных температур, чем почти за все 68 предыдущих лет наблюдений».



В исследовании говорится, что многие продолжительные волны тепла в Северной Америке, Европе, Австралии и Восточной Азии были широко освещены, наряду с некоторыми необычно холодными периодами, такими как, например, «Зверь с Востока» в Европе. «Понятно, что на озёра также влияют теплые условия, так как на большинстве оцениваемых озер наблюдается постоянное повышение годовых температур, особенно в северных средних широтах», - говорится в исследовании.



В отчете также говорится, что предварительные данные указывают на то, что «ледники по всему миру продолжали терять массу в течение тридцати лет подряд».



«Из 25 ледников, за которыми ведется наблюдение, только один показал положительную динамику массы за год. С 1980 года кумулятивные потери равносильны снижению уровня на 24 метра от вершины среднего ледника», - говорится в отчете.



По материалам www.edition.cnn.com Твитнуть Новости smi2.ru Читайте также Водная блокада Крыма со стороны Украины не помешала развитию полуострова Сегодня в 15:40 Политика Песков: переход на четырехдневную рабочую неделю в Кремле не обсуждается Сегодня в 15:09 Государство США задержат повышение пошлин на сотовые телефоны и игрушки китайского производства Сегодня в 10:43 Финансовые рынки ГД предлагает запретить эксплуатировать старые автомобили Сегодня в 09:49 Общество