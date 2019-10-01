Главная > Общество

В России появятся умные «лежачие полицейские»

Сегодня в 12:38 Общество 0 127 Васильева Елена
1 Изображение

Умные искусственные дорожные неровности с системами видео-или фотофиксации, которые будут самостоятельно определять, нужно ли поднимать барьер, возможно, появятся в России уже в 2021 году. Проект будет стоить около 8 млн рублей. Об этом информагентству ТАСС сообщил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Он сказал: «Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году».

Такие «лежачие полицейские», как предполагается, на 40% продлят работу подвески автомобилей при соблюдении ПДД. Кроме того, существенно снизятся вредные выбросы, благодаря отсутствию необходимости тормозить и разгоняться при преодолении искусственной неровности.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Персонализация тарифов ОСАГО может спровоцировать существенное подорожание полисов

Сегодня в 15:12 Страхование

Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%

Сегодня в 13:24 Рынок труда

Курс доллара снизился на Мосбирже до 64,81 рубля

Сегодня в 12:48 Финансовые рынки

США планируют выход из Договора по открытому небу

Сегодня в 10:56 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции РСА предлагает создать институт страховых детективов Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка Американская промышленность стала жертвой торговой войны Трампа Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Top.Mail.Ru