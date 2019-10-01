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В России появятся умные «лежачие полицейские»
Сегодня в 12:38 Общество 0 127 Васильева Елена
Умные искусственные дорожные неровности с системами видео-или фотофиксации, которые будут самостоятельно определять, нужно ли поднимать барьер, возможно, появятся в России уже в 2021 году. Проект будет стоить около 8 млн рублей. Об этом информагентству ТАСС сообщил представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.
Он сказал: «Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ «Автонет». Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около 8 млн рублей. Если проект пройдет опытные испытания, то первые умные "лежачие полицейские" появятся в 2021 году».
Такие «лежачие полицейские», как предполагается, на 40% продлят работу подвески автомобилей при соблюдении ПДД. Кроме того, существенно снизятся вредные выбросы, благодаря отсутствию необходимости тормозить и разгоняться при преодолении искусственной неровности.
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