В новый год с новыми правилами сдачи экзамена на права

С 1 октября 2020 г. в России вступят в силу нововведения, касающиеся экзамена на права. Об этом сообщил Николай Гиляков, начальник отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД РФ (ист.: ТАСС).



Например, убирается так называемый практический этап «площадка», испытания которого (параллельная парковка, заезд в бокс и разворот на ограниченной территории) для категорий B, C и D переносятся в городские условия, а именно на дороги с малоинтенсивным движением и закрытые территории, такие как стоянки возле торговых центров. При этом корректность проезда железнодорожного переезда, а также регулируемого перекрестка и движение с максимальной допустимой скоростью будет проверяться на городских дорогах.



Помимо прочего, потенциальные водители будут ознакомлены не с точными маршрутами сдачи экзамена, а лишь со списком дорог, из которых экзаменатор составит маршрут на свое усмотрение.



Изменения включают в себя и отказ от системы штрафных баллов, а также шанс выразить несогласие с результатами экзамена и подать апелляцию.



Будет изменена и теоретическая часть, в частности, разделы с медицинскими и психологическими вопросами. В данный момент модифицирование теоретического этапа не завершено. Его результаты будут зафиксированы в административном регламенте ГИБДД РФ после подписания соответствующего постановления российских властей, опубликованного в конце 2019 г.