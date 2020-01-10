Внимание: белорусское мясо!

Своим указанием, датируемым 14 января 2020 г. и опубликованным на официальном портале, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору на некоторое время накладывает ограничения на импорт товаров, произведенных сельскохозяйственным предприятием «Агрокомбинат Несвижский» (Республика Беларусь).



Подобное решение Россельхознадзор принял вследствие очередного установления факта превышения максимально допустимого показателя КМАФАнМ в говядине указанного поставщика. Напомним: КМАФАнМ – это количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов, по которому можно определить уровень безопасности продукции и выполнения санитарных требований при ее изготовлении, хранении и в процессе доставки.



В частности, соответствующий документ содержит такую информацию: «В связи с повторными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и Российской Федерации Россельхознадзор с 16 января 2020 года вводит временные ограничения на поставки на территорию РФ продукции, произведенной предприятием Республики Беларусь ЗАО «Агрокомбинат Несвижский».



Под жесткий контроль Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору попало и ООО «РТК «Биф-Трейд», в продукции которого тоже превышена норма содержания КМАФАнМ.