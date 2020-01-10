Пермский край ожидают масштабные проверки

Согласно предоставленным ранее сведениям, в ночь на 20 января в хостеле «Карамель» (Индустриальный район г. Перми) произошел прорыв трубы с горячей водой, вследствие чего погибли 5 жителей Пермского края (один из них ребенок), шестеро были госпитализированы (один человек находится в отделении реанимации, трое на амбулаторном лечении).



В связи с этими событиями прокуратура Пермского края и контролирующие органы начали инспектировать все мини-гостиницы и хостелы, размещенные в жилых строениях (ист.: Юлия Гайнанова, старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ, для ТАСС). Проверки с привлечением Пожнадзора, Роспотребнадзора, ИГЖН коснутся выполнения норм жилищного, пожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства и продлятся до 15 февраля. Как известно, установленных названными ведомствами правил должны придерживаться все учреждения, оказывающие гостиничные услуги.



По итогам случившейся аварии следственные органы завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело будет вести центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации.