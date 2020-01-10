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В РФ заблокирован ресурс, рассылавший письма с угрозами взрыва

Сегодня в 13:45 Общество 0 93 Карина Мелова
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ФСБ России сообщила о проведенной совместно с «Роскомнадзором» работе по выявлению источника рассылок более одной тысячи анонимных уведомлений о минировании, в результате которой был заблокирован основанный в Нидерландах почтовый сервис Startmail.com.

По данным «Роскомнадзора», опубликованным в четверг на портале ведомства, именно посредством указанного ресурса, начиная с 28 ноября 2019 г., рассылались письма с ложными угрозами. В сообщениях речь шла о наличии взрывных устройств в различных соцобъектах (образовательных, медицинских и судебных учреждениях, вокзалах, торговых центрах), на станциях метрополитена и местах массового пребывания людей (всего более 16 тыс. мест) в 16 регионах России, включая столицу, Подмосковье, Ленинградскую область, что провоцировало панику среди населения страны и создавало условия для нарушения общественного порядка.

Поскольку поданный уполномоченными ведомствами запрос о предоставлении данных лиц, администрирующих определенные почтовые ящики, был оставлен без внимания, службы ФСБ и «Роскомнадзор» были вынуждены прибегнуть к блокировке почтового сервиса в России с целью повышения уровня безопасности российских граждан и прекращения рассылки заведомо ложных уведомлений с угрозами.

Доступ к информационным ресурсам нидерландского сервиса Startmail.com ограничен с 23 января 2020 г. (По материалам «Известия» и ТАСС)
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