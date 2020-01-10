Дальний Восток коронавирусу не видать!

Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на официальном уровне принял решение о закрытии границы государства на Дальнем Востоке с целью предупреждения экспансии вируса 2019-nCoV, эпидемия которого наблюдается в КНР.



Об этом политик поведал в четверг на открытии заседания Кабинета министров: «Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были приняты правительством» (ист.: ТАСС).



Премьер-министр обязал своего заместителя Татьяну Голикову каждый день уведомлять общественность о мерах, принимаемых для профилактики и недопущения диффузии нового коронавируса. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что глава государства ежедневно выслушивает доклады о действиях, предпринимаемых в отношении 2019-nCoV. Политик акцентировал внимание на необходимости принятия всех возможных мер для защиты населения России от опасного заболевания.



30 января Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации по профилактике, обнаружению и терапии вируса нового типа.