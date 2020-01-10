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Дальний Восток коронавирусу не видать!
30 января в 14:59 Общество 0 213 Карина Мелова
Председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на официальном уровне принял решение о закрытии границы государства на Дальнем Востоке с целью предупреждения экспансии вируса 2019-nCoV, эпидемия которого наблюдается в КНР.
Об этом политик поведал в четверг на открытии заседания Кабинета министров: «Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло. Мы соответствующим образом сегодня проинформируем всех о соответствующих мероприятиях по закрытию границы в Дальневосточном регионе и других мерах, которые были приняты правительством» (ист.: ТАСС).
Премьер-министр обязал своего заместителя Татьяну Голикову каждый день уведомлять общественность о мерах, принимаемых для профилактики и недопущения диффузии нового коронавируса. Кроме того, Мишустин подчеркнул, что глава государства ежедневно выслушивает доклады о действиях, предпринимаемых в отношении 2019-nCoV. Политик акцентировал внимание на необходимости принятия всех возможных мер для защиты населения России от опасного заболевания.
30 января Министерство здравоохранения разослало в регионы временные методические рекомендации по профилактике, обнаружению и терапии вируса нового типа.
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