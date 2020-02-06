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Президент задействовал ресурсы ВКС для эвакуации россиян из Уханя
5 февраля в 12:31 Общество 0 224 Карина Мелова
Учитывая ситуацию с активным распространением опасного вируса 2019-nCov в мире, Владимир Путин поручил правительству определить количество граждан РФ, находящихся в КНР, и прибегнуть к помощи Воздушно-космических сил для организации доставки этих людей домой. Предварительно установлено, что в Хубэе в настоящее время пребывает 341 россиянин, при этом удалось связаться со 183 из них.
Как уведомляет возглавляющая штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ Татьяна Голикова, в Россию эвакуируют 147 человек (из них 10 граждан Белоруссии, 3 гражданина Казахстана, 1 гражданин Армении и 1 – Украины).
В среду в международный тюменский аэропорт Рощино на борту ВКС в сопровождении медработников, специалистов по вирусам и сотрудников Минобороны прибыли первые 80 эвакуированных из Китая (ист.: ТАСС). Согласно заявлению Министерства обороны РФ, среди прилетевших инфицированных коронавирусом нет, состояние пассажиров удовлетворительное.
По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, все вернувшиеся из Уханя пройдут карантин в специально подготовленном для комфортного пребывания реабилитационном центре «Градостроитель» с автономной инфраструктурой в 30 км от Тюмени.
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