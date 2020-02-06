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Второй борт ВКС с эвакуированными из Уханя приземлился в Тюмени
5 февраля в 13:56 Общество 0 196 Карина Мелова
Ранее была обнародована информация о том, что президент поручил правительству задействовать ресурсы Воздушно-космических сил РФ для организации эвакуации россиян из КНР. Первое судно, выполнившее задачу главы государства, приземлилось в тюменском аэропорту утром в среду, 5 февраля, доставив 80 человек.
Поступило сообщение Минобороны России о прибытии второго воздушного судна ВКС, на борту которого из Хубэя прилетели 64 пассажира. Состояние всех людей в самолете определено как «удовлетворительное» без признаков заболевания.
5 февраля Анна Попова, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подчеркнула, что эвакуированные граждане не представляют опасности в плане инфицирования окружающих. По ее словам, в отношении воздушных суден, совершавших транспортировку, будет проведена полная санитарная обработка внутри и снаружи.
Прибывшие в самолете люди будут отправлены на двухнедельный карантин в специально оборудованный для них санаторий в 30 километрах от Тюмени.
В среду российское диппредставительство в КНР сообщило о завершении вывоза российских граждан из Хубэя.
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