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Россиянка попала в число зараженных коронавирусом на Diamond Princess

17 февраля в 16:06 Общество 0 384 Карина Мелова
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По данным диппредставительства России в Японии, среди пассажиров поставленного на карантин в порту г. Иокогама круизного лайнера Diamond Princess есть инфицированная опасным вирусом нового типа гражданка РФ. На данном этапе это первый случай заражения на борту среди россиян.

По этому поводу в посольстве предоставили такую информацию: «В ходе осуществляемой японскими властями медицинской проверки всех пассажиров судна на предмет заражения COVID-19 коронавирус был выявлен у находящейся на борту гражданки России. В ближайшее время россиянку доставят в больницу, где она пройдет курс лечения».

Ранее в этот день японские медработники обнаружили 99 новых случаев инфицирования на Diamond Princess. Всего заболело 454 человека. Режим карантина установлен до 19 февраля.

США эвакуировали с лайнера примерно 380 своих граждан. К аналогичным мерам готовы прибегнуть Израиль, Италия, Австралия, Канада, а также Южная Корея.
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