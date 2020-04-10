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С победой в сердце: парад в честь 75й годовщины Победы в ВОВ перенесен
17 апреля в 16:57 Общество 0 158 Иван Тихонов
В четверг в рамках онлайн-совещания с постоянными членами Совбеза президент России Владимир Путин заявил об отмене парада в честь 75й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства пообещал, что все запланированные на 9 Мая мероприятия обязательно будут проведены в течение 2020 года, который объявлен Годом памяти и славы. Точная дата переноса парада пока неизвестна.
Владимир Путин указал на то, что риски, связанные с распространением коронавируса, очень высоки, посему это не дает право начать подготовку к мероприятиям. Министру обороны, органам властей всех уровней и руководителям силовых ведомств было поручено перенести подготовку к параду на Красной площади и в регионах, отменить все массовые мероприятия, включая акцию «Бессмертный полк».
«Разделяю ваши чувства, потому что сам не по должности, а по зову сердца иду в одном строю вместе с вами, все последние годы принимаю участие в этом впечатляющем, ни с чем не сравнимом шествии. Понимаю, что для всех нас именно 9 мая — это День Победы. Саму эту дату невозможно ни отменить, ни перенести. Мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут вспоминать и чествовать своих героев», - передает слова главы государства «Ъ».
Ранее о возможности переноса парада 9 Мая заявляли в Совете Федерации. В то же время председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что парад в честь 75-летия Победы обязательно пройдет в текущем году и он будет грандиозным.
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