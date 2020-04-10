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Большинство россиян поддерживают идею переноса либо отмены майских праздников
Сегодня в 11:00 Общество 0 161 Иван Тихонов
Специалисты Новости Mail.ru расспросили россиян об их отношении к майским праздникам в условиях коронавируса. Как показали результаты исследования, 34% респондентов считают, что «майские» следует перенести на другое время, чтобы можно было отдохнуть после самоизоляции. Еще треть считают целесообразным вообще отменить празднования. При этом 27% не понимают, зачем переносить праздники.
Россияне выдвинули предложения о том, на какой месяц было бы возможным перенести майские праздники. Так, 19% опрошенных высказались за июнь, по 14% - за июль и август, а 13% - сентябрь. Только 8% респондентов предложили добавить «майские» к новогодним каникулам.
Если же майские праздники не будут перенесены, то 64% россиян предпочтут остаться дома, 15% - постараются куда-нибудь «вырваться»: например, на дачу, в деревню, на природу либо в другой город, передают данные исследования РИА Новости. Если же «майские» перенесут на другое время, то 39% возможно отправятся за город, 32% - останутся дома, 16% - отправятся путешествовать по РФ, а остальные – в путешествие по Европе, Азии, Северной и Южной Америке.
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