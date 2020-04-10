Ежегодное шествие «Бессмертный полк» пройдет у экранов

Пресс-служба движения «Волонтеры победы» сообщила о том, что ежегодное шествие «Бессмертный полк» в текущем году состоится, но пройдет в онлайн-режиме. Акция претерпела изменения на фоне распространения коронавируса и введенных ограничений.



«В связи с пандемией коронавируса традиционное народное шествие «Бессмертный полк» претерпевает изменения. В этом году 9 мая акция пройдет в виде трансляции на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре OKKO и на портале «Бессмертного полка России», — передает текст сообщения ТАСС.



Кроме этого, видеотрансляцию готовы провести и в соцсетях. В компании Mail.ru Group сообщили РБК, что будут транслировать онлайн-шествие в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».



Напомним, первая акция «Бессмертный полк» состоялась в 2012 году в Томске. В последующие годы к акции присоединились другие регионы РФ и иностранные государства. По оценкам МВД России, в прошлом году в целом в шествии участвовало около 10 млн человек, из них 700 тысяч – в Москве.