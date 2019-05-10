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Пенсии будут назначать практически без участия человека
17 мая в 11:17 Государство 0 1192 Васильева Елена
Пенсионный фонд РФ сообщил об оцифровке 100% данных о трудовой деятельности российских граждан. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на сведения пресс-службы ПФР.
Законопроект, предусматривающий переход на электронные трудовые книжки, все еще рассматривается правительством. В Минтруде «Известиям» сообщили, что документ будет внесен в ГД до 28 июля.
Пресс-служба ПФР сообщила о том, что оцифровка трудовых книжек российских граждан дает возможность назначать им пенсии практически без их участия.
Минтрудом ранее был внесен в правительство законопроект, предполагающий ведение с 2021 года трудовых книжек исключительно в электронном виде. Для работников, подавших заявления на ведение трудовых книжек в бумажном формате, будет сделано исключение. Все данные будут направляться работодателями в ПФР в электронном виде, а с 2027 года на бумажном носителе трудовые книжки вести не будут.
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