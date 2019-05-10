Пенсии будут назначать практически без участия человека

Пенсионный фонд РФ сообщил об оцифровке 100% данных о трудовой деятельности российских граждан. Об этом сообщила сегодня газета «Известия», ссылаясь на сведения пресс-службы ПФР.



Законопроект, предусматривающий переход на электронные трудовые книжки, все еще рассматривается правительством. В Минтруде «Известиям» сообщили, что документ будет внесен в ГД до 28 июля.



Пресс-служба ПФР сообщила о том, что оцифровка трудовых книжек российских граждан дает возможность назначать им пенсии практически без их участия.



Минтрудом ранее был внесен в правительство законопроект, предполагающий ведение с 2021 года трудовых книжек исключительно в электронном виде. Для работников, подавших заявления на ведение трудовых книжек в бумажном формате, будет сделано исключение. Все данные будут направляться работодателями в ПФР в электронном виде, а с 2027 года на бумажном носителе трудовые книжки вести не будут.