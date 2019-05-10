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С 2021 года состояние дорог в России будет мониториться дронами
Сегодня в 12:20 Государство 0 38 Васильева Елена
Система контроля за состоянием российских дорог в режиме реального времени появится к 2021 году. Информация будет собираться с видеорегистраторов и дронов. Об этом пресс-служба Национальной технологической инициативы «Автонет» сообщила информагентству ТАСС.
Пресс-служба сообщила: «Информация о состоянии дорог будет собираться из различных источников: как от специальных видеосистем мониторинга, установленных на муниципальном транспорте, от специальных датчиков, установленных вдоль дорог, со снимков с дронов, так и с видеорегистраторов граждан, согласившихся передавать или продавать видеопоток в облако для последующего анализа».
Запуск проекта планируется на 2021 год.
Данная разработка даст возможность узнавать о необходимом ремонте или уборке дорог своевременно. Кроме того, граждане смогут получить вознаграждение за помощь в проведении такого мониторинга.
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