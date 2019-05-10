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Вырастут штрафы за неявку в военкомат
28 мая в 11:43 Государство 0 278 Васильева Елена
Правительственной комиссией по законопроектной деятельности был поддержан законопроект, предусматривающий кратное увеличение штрафов за правонарушения в сфере воинского учета, включая неявку без уважительной причины в военкомат по повестке.
В одобренном комиссией проекте отзыва кабмина говорится: «Законопроект разработан в целях усиления административной ответственности граждан и должностных лиц организаций за неисполнение обязанностей в области воинского учета. Правительством РФ законопроект поддерживается».
Запланировано «установить размер штрафа в диапазоне от 500 до 3 тыс. рублей" (сейчас - от 100 до 500 рублей) за неявку гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову (повестке) военного комиссариата в установленные время и место без уважительной причины». Имеется ввиду и неявка в военкомат для постановки или снятия с учета, а также внесения необходимых изменений при смене места жительства, в том числе при переезде за границы РФ.
В шесть раз вырастет сумма штрафа за «несообщение в установленный срок в военный комиссариат об изменении семейного положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования, или место пребывания». Так же будет наказываться уклонение от медобследования или освидетельствования при постановке на учет, а также от медицинского обследования по назначению призывной комиссии.
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