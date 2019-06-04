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Дизайн электронного паспорта будет разработан за лето

Сегодня в 11:07 Государство 0 105 Васильева Елена
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За лето будет завершена разработка концепции дизайна российского электронного паспорта. Об этом вице-премьер Максим Акимов рассказал в интервью, опубликованном сегодня на сайте «Ведомостей».

Он сообщил: «Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации], портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким форм-фактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта».

Акимов рассказал о том, что на рассмотрении находятся два варианта электронного документа – пластиковая карта с чипом или без него. Второй случай, по словам вице-премьера, предусматривает создание соответствующего мобильного приложения.

Он сообщил: «Есть серьезный вопрос, тратить ли 144 млрд рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас его обсуждаем. Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос».

Акимов уже поручил «привести эти два кейса к стандартному виду». Он также рассказал, что проект нацелен на создание модели, «при которой общение с государством будет в облаке».
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