|
Дизайн электронного паспорта будет разработан за лето
Сегодня в 11:07 Государство 0 105 Васильева Елена
За лето будет завершена разработка концепции дизайна российского электронного паспорта. Об этом вице-премьер Максим Акимов рассказал в интервью, опубликованном сегодня на сайте «Ведомостей».
Он сообщил: «Решение должно состояться летом. Дольше ждать мы не можем, иначе у нас встанет вся инфраструктура: ЕСИА [Единая система идентификации и аутентификации], портал госуслуг. Мы не понимаем, с каким форм-фактором имеем дело, если не решим, каким будет дизайн электронного паспорта».
Акимов рассказал о том, что на рассмотрении находятся два варианта электронного документа – пластиковая карта с чипом или без него. Второй случай, по словам вице-премьера, предусматривает создание соответствующего мобильного приложения.
Он сообщил: «Есть серьезный вопрос, тратить ли 144 млрд рублей на распространение карт с чипом, и мы сейчас его обсуждаем. Потому что есть и угрозы, и ситуации, при которых чип нужен, но насколько они критичны, это очень большой вопрос».
Акимов уже поручил «привести эти два кейса к стандартному виду». Он также рассказал, что проект нацелен на создание модели, «при которой общение с государством будет в облаке».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Рождаемость в России падаетСегодня в 13:24 Государство
В Минфин внесено предложение о введении налоговых вычетов за оплату спортивных секций для детейСегодня в 13:12 Налоги
Минтруд: число безработных в РФ выросло за неделю на 0,4%Сегодня в 11:56 Рынок труда
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Участники микрофинансового рынка выступают за поэтапное повышение требований Половине российских граждан денег хватает только на самое необходимое У клиентов Райффайзенбанка возникли проблемы при использовании платежных карт Банк России протестировал новое защитное покрытие на купюрах в 100 рублей Финансирование завершения долгостроев будет упрощено
Архив статей