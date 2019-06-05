ФАС проверяет обоснованность тарифов на вывоз мусора в регионах

Федеральной антимонопольной службой в десятках регионов проводятся проверки обоснованности тарифов по жалобам граждан. Об этом заявил замглавы ФАС Сергей Пузыревский в ходе совещания при генпрокуроре РФ по вопросам соблюдения законодательства об обращении твердых бытовых отходов.



Замглавы ФАС сказал: «Жалобы на тарифы по обращению твердых коммунальных отходов во второй половине прошлого года – начале этого года явились лидерами по числу обращений к нам». Проверки проходят в большинстве регионов европейской части РФ.



Проверки выявили целый ряд проблем, следствием которых стало завышение тарифов. Пузыревский считает: «Одна связана с территориальными схемами и обусловлена разными величинами - они ведут учет массы в тоннах, а тариф утверждается в объемных показателях - кубических метрах. Проблема перевода из тонн в кубометры тоже дает определенную проблему при проверке обоснованности тарифов. Когда будет вводиться система весового контроля и удастся перевести это на единую единицу измерения, то проблема будет неуклонно снижаться».



Еще одной из выявленных проблем стало то, что после реформы плата за вывоз мусора собирается отдельно, хотя ранее входила в оплату содержания жилья. Однако, появление нового тарифа не снизило плату за жилье.



В некоторых случаях к повышению привело заключение региональными операторами договоров с одной транспортной компанией, хотя транспортные услуги является достаточно конкурентным рынком в РФ.



Пузыревский также отметил, что повышение тарифа было также вызвано включением в него в целом ряде регионов инвестиционной составляющей. Он заявил: «При этом отсутствует экономическое обоснование стоимости инвестиций. Например, написана одна строка – строительство мусороперерабатывающего завода и оценить экономическую обоснованность невозможно».



Необоснованно в тарифы были также включены и расходы самих региональных операторов, в том числе и зарплаты их персонала.



Пузыревский также заявил, что ФАС будет реагировать на все жалобы на необоснованное повышение тарифов на вывоз мусора. Он сказал: «Есть и другие нарушения».