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Минздрав внес изменения в порядок выдачи больничных

5 июня в 17:57 Государство 0 283 Васильева Елена
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Минздравом разработаны изменения в порядок выдачи больничных листов, согласно которых срок пребывания на больничном граждан после травм и реконструктивных оперативных вмешательств будет сокращен с года до 10 месяцев. Листок нетрудоспособности сроком на год будет предоставляться только больным туберкулезом. Соответствующий законопроект размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В тексте законопроекта сказано: «В абзаце третьем пункта 13 слова «на срок не более 10 месяцев, а в отдельных случаях (травмы, состояния после реконструктивных операций, туберкулез) – на срок не более 12 месяцев» заменить словами: «на срок не более 10 месяцев с даты начала временной нетрудоспособности при состоянии после травм и реконструктивных операций и не более 12 месяцев при лечении туберкулеза».

Минздрав также предлагает увеличить с 156 до 194 дней срок восстановления женщин многоплодной беременностью, роды у которых случились преждевременно, на сроке в 22-28 недель.

Министерством также вводится электронный больничный лист, оформление которого будет происходить с письменного согласия гражданина.
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