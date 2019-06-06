|
Международный комитет ГД поддерживает приостановку участия РФ в ДРСМД
5 июня в 18:18 Государство 0 179 Васильева Елена
Комитет ГД по международным делам рекомендует палате на заседании 13 июня принять проект закона о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), внесенный 30 мая президентом Путиным. Об этом сегодня рассказал журналистам глава комитета Леонид Слуцкий.
Он сказал: «13 июня комитет Госдумы по международным делам на своем заседании намерен рассмотреть внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о приостановлении участия России в ДРСМД. Это станет исключительно ответной мерой на выход США из договора. Уверен, что все депутаты-члены нашего комитета проголосуют за рекомендацию принять проект закона».
Слуцкий также напомнил о продолжающихся обвинениях со стороны НАТО и США в систематических нарушениях Россией данного соглашения. Он сказал: «Подобные заявления - наглое и циничное прикрытие действий Вашингтона по слому краеугольных договоренностей в сфере контроля над вооружениями. Россия никогда не нарушала ДРСМД. Более того, мы неоднократно предлагали американским партнерам убедиться в этом на деле, однако все доводы российской стороны были проигнорированы».
Совет Думы ранее принял решение о рассмотрении данного законопроекта в I чтении в ходе пленарного заседания 18 июня.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Цена нефти снова снижаетсяСегодня в 15:21 Финансовые рынки
Рост розничных цен на бензин сохранится в текущем году в пределах инфляционного уровняСегодня в 15:02 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Песков: Кремль трезво оценивает благосостояние россиян Минздрав: бестабачные кальяны так же вредны, как обычные Россия предложила японской стороне переход к полному безвизовому режиму Россия расширила ответный список «невъездных» представителей ЕС Новогодних выходных в 2020 году будет меньше
Архив статей