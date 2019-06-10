На колл-центр прямой линии с президентом была совершена DDoS-атака

Из-за рубежа была совершена DDoS-атака на колл-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Ведущая программы в эфире телеканала «Россия-24» сообщила о том, что работа центра уже восстановлена.



Ведущая сказала: «Коллеги, для начала скажу, что наш колл-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа, видимо, сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны. Но мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки, общее количество обращений уже приближается к двум миллионам».



На запрос информагентства ТАСС, пресс-служба «Ростелекома» подтвердила, что DDoS-атаки были отражены, они не повлияли на работу центра.



Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводится с 2001 года уже в 17 раз и проходит в классическом формате. Президент отвечает на вопросы россиян из студии в Гостином дворе, поступающие по телефону, через специальное приложение или сайт прямой линии. Глава государства, при необходимости, может связаться с министрами и главами регионов.



По итогам прямой линии президент составляет список поручений, а также назначает ответственных за исполнение каждого задания, а также указывает сроки их реализации.