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На колл-центр прямой линии с президентом была совершена DDoS-атака
20 июня в 16:26 Государство 0 189 Васильева Елена
Из-за рубежа была совершена DDoS-атака на колл-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным. Ведущая программы в эфире телеканала «Россия-24» сообщила о том, что работа центра уже восстановлена.
Ведущая сказала: «Коллеги, для начала скажу, что наш колл-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа, видимо, сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны. Но мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки, общее количество обращений уже приближается к двум миллионам».
На запрос информагентства ТАСС, пресс-служба «Ростелекома» подтвердила, что DDoS-атаки были отражены, они не повлияли на работу центра.
Программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» проводится с 2001 года уже в 17 раз и проходит в классическом формате. Президент отвечает на вопросы россиян из студии в Гостином дворе, поступающие по телефону, через специальное приложение или сайт прямой линии. Глава государства, при необходимости, может связаться с министрами и главами регионов.
По итогам прямой линии президент составляет список поручений, а также назначает ответственных за исполнение каждого задания, а также указывает сроки их реализации.
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