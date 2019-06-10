Социальные инициативы из президентского послания потребуют более 1 трлн рублей

Для реализации объявленных президентом РФ в послании Федеральному собранию социальных инициатив понадобится с 2019 по 2022 годы более 1 трлн рублей. Об этом написал сегодня портал РБК, ознакомившись с методуказаниями Минфина о распределении бюджетных средств.



В публикации сказано: «На дополнительную помощь семьям с детьми, пенсионерам, борьбу с бедностью и охрану здоровья, что было обещано президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию этого года, за четыре года, с 2019-го по 2022-й, потратят свыше 1 трлн рублей, или 1% годового ВВП страны».



Издание сообщило о том, что наибольшая доля ассигнований, практически 370 млрд рублей, будет в течение четырехлетнего периода направлена на социальные доплаты к пенсиям. На выплаты после первых двух детей будет потрачено 286 млрд рублей. На субсидирование процентной ставки по льготной ипотеке до 6% для многодетных семей будет направлено за этот же период 53,6 млрд рублей. Дополнительное субсидирование «Дом.РФ» для погашения затрат на ипотечные кредиты семей с детьми составит 93,8 млрд рублей.



На индексацию ежемесячных пособий по уходу за детьми-инвалидами выделят с 2019 по 2022 годы 197,3 млрд рублей. Со следующего года на софинансирование расходов субъектов Федерации на соцконтракты будет направлен 21 млрд рублей. Отмена возрастного ценза по программе «Земский доктор» потребует, по информации РБК, 23,3 млрд рублей.



Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявлял о том, что реализация инициатив из послания президента потребует до 2024 года около 900 млрд рублей.