|
Путин: инфляцию нужно вернуть к целевому значению в 4%
10 июля в 18:57 Государство 0 142 Васильева Елена
Уровень инфляции в РФ по состоянию на 8 июля снизился в годовом выражении до 4,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по вопросам экономики, сообщается на сайте Кремля.
Глава государства сказал: «Наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%».
Президент при этом напомнил о том, что инфляцию необходимо вернуть к целевому показателю в 4%.
Росстат ранее сообщал, что инфляция замедлилась по итогам июня до 4,7% с майского показателя в 5,1%.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Европейское судебное дело против Facebook может иметь последствия далеко за пределами отрасли технологий10 июля в 18:31 Финансовые рынки
ГД одобрила в I чтении участие НПФ, созданных госкорпорациями, в системе страхования10 июля в 18:01 Страхование
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Путин озвучил условия диалога с Украиной НПФ настаивают на делегировании прав расчета периода выплаты накопительной пенсии Роструд пояснил порядок оплаты замещающим отпускников работникам В ГД внесли законопроект об уменьшении сроков хранения кредитных историй с 10 до 3 лет В РФ изменены правила работы нотариусов