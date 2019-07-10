Путин: инфляцию нужно вернуть к целевому значению в 4%

Уровень инфляции в РФ по состоянию на 8 июля снизился в годовом выражении до 4,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по вопросам экономики, сообщается на сайте Кремля.



Глава государства сказал: «Наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%».



Президент при этом напомнил о том, что инфляцию необходимо вернуть к целевому показателю в 4%.



Росстат ранее сообщал, что инфляция замедлилась по итогам июня до 4,7% с майского показателя в 5,1%.