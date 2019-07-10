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Путин: инфляцию нужно вернуть к целевому значению в 4%

10 июля в 18:57 Государство 0 142 Васильева Елена
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Уровень инфляции в РФ по состоянию на 8 июля снизился в годовом выражении до 4,6%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на сегодняшнем совещании по вопросам экономики, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства сказал: «Наши предварительные прогнозы, связанные с вынужденной мерой поднятия НДС, все-таки оправдываются, и после небольшого подъема началось снижение инфляции, сейчас она, на 8 июля, 4,6%».

Президент при этом напомнил о том, что инфляцию необходимо вернуть к целевому показателю в 4%.

Росстат ранее сообщал, что инфляция замедлилась по итогам июня до 4,7% с майского показателя в 5,1%.
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