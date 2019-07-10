Более половины граждан не готовы оформлять электронные паспорта

Практически 60% граждан не готовы оформить электронные паспорта, поскольку считают его ненадежным и опасаются сбоев в системе и базе данных. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, предоставленные в распоряжение информагентства ТАСС.



В материалах опроса говорится: «Подавляющее большинство россиян знакомы с предложением ввести электронные паспорта (85%). Однако более половины опрошенных (59%) на данный момент не готовы их оформить. В то же время треть россиян (31%) хотели бы иметь электронный паспорт. Причем чаще всего это мужчины (36%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (41%)».



Универсальность данного документа, в котором содержатся все необходимые данные, считают одним из главных достоинств цифрового документа 11% респондентов. Долговечность отметили 8% россиян, низкий риск утери и компактность - 8%, еще 7% считают преимуществом его практичность.



Однако 22%россиян не считают электронный паспорт достаточно надежным, а еще 8% боятся сбоев в базе данных или системе. Утечки данных и утери самого паспорта опасаются 4% граждан, еще 3% респондентов считают, что не смогут воспользоваться данным документом во всех необходимых инстанциях.



Респонденты считают наиболее полезной возможность использования электронного паспорта вместо банковской карты для получения зарплат/пенсий/пособий и других начислений и оплаты услуг - 71% опрошенных. Еще 69% отметили полезность функцию хранения одновременно нескольких документов: паспорт, ИНН, полис, трудовая книжка, водительские права и другое. А 62% россиян одобрили возможность подписывать документы и отправлять их в государственные органы и учреждения, не посещая их, а 62% - удаленное голосование на выборах.



Во ВЦИОМ отметили: «Наименее полезные функции электронного паспорта, по мнению россиян: открытие ИП/ООО (47%); заключение договоров с организациями в электронном виде (52%) и нотариальное заверение электронных документов на карте (53%)».



Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели 25 июля 2019 года. В нем принимали участи россияне в возрасте от 18 лет. Методом опроса было избрано телефонное интервью по случайной выборке телефонных номеров в объеме 1600 респондентов. С вероятностью 95% размер ошибки не превышает 2,5%.