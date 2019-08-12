Песков: переход на четырехдневную рабочую неделю в Кремле не обсуждается

Администрация президента РФ не ведет обсуждения инициативы о переходе российских граждан на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



Он сказал: «Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается».



Федерация независимых профсоюзов России ранее внесла предложение о введении в РФ сокращенной четырехдневной рабочей недели сохранением существующего уровня заработной платы. Данное предложение было направлено на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.