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Песков: переход на четырехдневную рабочую неделю в Кремле не обсуждается

Сегодня в 15:09 Государство 0 62 Васильева Елена
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Администрация президента РФ не ведет обсуждения инициативы о переходе российских граждан на четырехдневную рабочую неделю. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он сказал: «Мы знаем, что есть такие инициативы, что они предлагаются. Но пока в администрации [президента РФ] это никак не обсуждается».

Федерация независимых профсоюзов России ранее внесла предложение о введении в РФ сокращенной четырехдневной рабочей недели сохранением существующего уровня заработной платы. Данное предложение было направлено на рассмотрение трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
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