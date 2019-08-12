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Медведев дал распоряжение начать эксперимент по маркировке инвалидных колясок

14 августа в 17:12 Государство 0 178 Васильева Елена
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал правительственное постановление о проведении эксперимента по маркировке относящихся к медицинским изделиям кресел-колясок средствами идентификации.

В пояснительной записке к постановлению, текст которого опубликован на сайте правительства, уточняется: «С 1 сентября 2019 года по 1 июня 2021 года будет проводиться эксперимент по маркировке средствами идентификации кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям. Цель эксперимента - проработка вопросов работы системы маркировки кресел-колясок и мониторинг их оборота, организация эффективного взаимодействия органов государственной власти, в том числе контрольных органов, с участниками оборота кресел-колясок».

Документ подготовил Минпромторг РФ по поручению президента РФ Владимира Путина, данному после прошедшей 5 декабря 2017 года встречи с представителями общественных организаций и инвалидами. Уточняется, что принять участие в эксперименте можно будет на добровольных началах. Оператором информационной системы стал ООО «Оператор-ЦРПТ».

Опубликованным документом устанавливается общее положение о проведении эксперимента, определяются его участники, а также ответственные за его проведение федеральные органы исполнительной власти и государственные внебюджетные фонды.
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