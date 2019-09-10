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Медведев: для целого ряда профессий «хоть завтра» может наступить четырехдневная рабочая неделя

11 сентября в 15:49 Государство 0 188 Васильева Елена
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Четырехдневная рабочая неделя для целого ряда профессий в РФ может быть введена «хоть завтра», а для других – это всего лишь далекая перспектива. Об этом премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил после эфира телепрограммы «Диалог» в ответ на вопрос об идее перехода на четырехдневную рабочую неделю и трудовом законодательстве.

Премьер сказал: «В целом Трудовой кодекс должен быть более современным, это касается и гибкого рабочего времени, и места работы, обучения людей, все это должно попасть в Трудовой кодекс. Что касается четырехдневной рабочей недели, то это вопрос будущего. Для ряда профессий, на самом деле, она может быть хоть завтра, а некоторым видам деятельности, это далекая перспектива».

При этом Медведев отметил, что переход в России на четырехдневную рабочую неделю должен происходить с сохранением уровня заработных плат.

Он сказал: «Естественно, что это не должно сопровождаться изменением заработной платы, зарплата не должна падать, а должна только расти. Новое трудовое законодательство просто должно давать выбор человеку, как трудиться и как организовать свой рабочий день».
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