Готовится правовая база по наркосодержащим лекарственным препаратам

Врачи должны без страха выписывать наркосодержащие препараты нуждающимся пациентам, для этого уже готовится соответствующая правовая база. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире телепрограммы «Диалог» на канале «Россия-24».



Премьер-министр сказал: «Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случаев врачи боятся их просто выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, потом придут, будут бумажки писать в лучшем случае».



Он продолжил: «Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям, и тогда этой проблемы не будет. Вот такая правовая рамка в настоящее время создается, жду доклада от Министерства промышленности и Министерства здравоохранения».



Государство, считает премьер, должно соблюдать максимальную осторожность при ввозе в страну незарегистрированных препаратов. Он добавил: «Точно не подвергать тех людей, которые попали в такую ситуацию, какой-то жесткой ответственности и не подозревать их не весь в чем».



Медведев напомнил также о том, что уже выделены средства на закупку незарегистрированных в России зарубежных обезболивающих лекарственных препаратов. Он сказал: «Распоряжение подписано, деньги выделены, и дети получат эти препараты. Надеюсь, что уже в самое ближайшее время».