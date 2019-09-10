Главная > Государство

Готовится правовая база по наркосодержащим лекарственным препаратам

11 сентября в 16:11 Государство 0 178 Васильева Елена
1 Изображение

Врачи должны без страха выписывать наркосодержащие препараты нуждающимся пациентам, для этого уже готовится соответствующая правовая база. Об этом заявил сегодня премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире телепрограммы «Диалог» на канале «Россия-24».

Премьер-министр сказал: «Из-за того, что эти препараты особые, в ряде случаев врачи боятся их просто выписывать, это не секрет: лучше с этим не связываться, потом придут, будут бумажки писать в лучшем случае».

Он продолжил: «Поэтому нужно создать такое регулирование, которое будет позволять врачам в рамках существующей процедуры без страха эти препараты выписывать по показаниям, и тогда этой проблемы не будет. Вот такая правовая рамка в настоящее время создается, жду доклада от Министерства промышленности и Министерства здравоохранения».

Государство, считает премьер, должно соблюдать максимальную осторожность при ввозе в страну незарегистрированных препаратов. Он добавил: «Точно не подвергать тех людей, которые попали в такую ситуацию, какой-то жесткой ответственности и не подозревать их не весь в чем».

Медведев напомнил также о том, что уже выделены средства на закупку незарегистрированных в России зарубежных обезболивающих лекарственных препаратов. Он сказал: «Распоряжение подписано, деньги выделены, и дети получат эти препараты. Надеюсь, что уже в самое ближайшее время».
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

В Сбербанке подтвердили предотвращение хищения средств клиентов на более чем 25 млрд рублей

11 сентября в 17:21 Банки и кредитование

Медведев: для целого ряда профессий «хоть завтра» может наступить четырехдневная рабочая неделя

11 сентября в 15:49 Государство

Топилин: бедность в РФ невозможно просто компенсировать деньгами

11 сентября в 15:18 Государство

Продукт вместо капитала: Минфин разработал новый пенсионный инструмент

11 сентября в 15:07 Государство
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Медведев: из резервного фонда будут выделены средства на закупки иностранных лекарственных препаратов для детей Сотни миллионов телефонных номеров, привязанных к учетным записям Facebook, появились в открытом доступе Власти предлагают существенно снизить стоимость банкротства граждан В 2021 году завершится прием в колледжи на 30 устаревших специальностей Ипотечные ставки опустятся ниже 8% до 2024 года

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30      