Греф: грядет первая революция госуправления

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что мир ожидает первая революция государственного управления. Он заявил об этом в ходе конгресса INTOSAI.



Греф сказал: «Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, так как четвертая промышленная революция принесла столько нового и поставила многие государства перед необходимостью изменений».



Глава кредитной организации рассказал, что развивающиеся бурными темпами технологии подрывают традиционные модели управления и бизнеса, которые остро нуждаются в изменениях.



Он заявил: «Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается».



Греф также добавил, что еще не столкнулся с ситуацией, когда в органах государственной власти было бы достаточно инноваторов, стремящихся выстроить новую модель управления.



Он отметил: «Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» – это более 5 тысяч, в Сбербанке – более 1100 человек».



Греф также заявил о необходимости в современном мире таких качеств, как умение распределять полномочия и управленческая гибкость. Он добавил: «Пирамидальные структуры умрут первыми».