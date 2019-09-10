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Греф: грядет первая революция госуправления
Сегодня в 16:08 Государство 0 109 Васильева Елена
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что мир ожидает первая революция государственного управления. Он заявил об этом в ходе конгресса INTOSAI.
Греф сказал: «Мы стоим на пороге необходимости проведения первой революции государственного управления, так как четвертая промышленная революция принесла столько нового и поставила многие государства перед необходимостью изменений».
Глава кредитной организации рассказал, что развивающиеся бурными темпами технологии подрывают традиционные модели управления и бизнеса, которые остро нуждаются в изменениях.
Он заявил: «Проблема госуправления в том, что при всех четырех промышленных революциях оно оставалось и остается тем же самым. У него гигантский процессный менеджмент, почти нет проектного менеджмента и полностью отсутствуют инновации. Нужно все переводить на инновационные технологии и переезжать в цифру, а потом ломать ту модель управления, которая у нас складывается».
Греф также добавил, что еще не столкнулся с ситуацией, когда в органах государственной власти было бы достаточно инноваторов, стремящихся выстроить новую модель управления.
Он отметил: «Если вы спросите Microsoft, сколько у них занято в направлении «Искусственный интеллект» – это более 5 тысяч, в Сбербанке – более 1100 человек».
Греф также заявил о необходимости в современном мире таких качеств, как умение распределять полномочия и управленческая гибкость. Он добавил: «Пирамидальные структуры умрут первыми».
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