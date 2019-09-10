|
В 2020 году в РФ появится электронная база данных плательщиков за ЖКУ
27 сентября в 15:24 Государство 0 139 Иван Тихонов
Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о проработке вопроса с Минстроем и экспертным сообществом о создании в РФ электронной базы данных плательщиков за ЖКУ. Проект призван упростить процедуру привлечения к ответственности должников. Предполагается, что база данных будет создана к апрелю 2020 года.
По словам г-на Пахомова, проект могут интегрировать в существующую модель ГИС ЖКХ, запущенную в 2016 году, пишут «Известия». В данной системе уже собрана информация из реестров управляющих компаний, перечень объектов жилищного фонда, личные кабинеты плательщиков за ЖКУ и пр.
Новой базой данных смогут пользоваться как УК, так и ресурсоснабжающие организации. Информация, которая будет размещена в базе, пока находится на стадии обсуждения. Скорее всего, это будут паспортные данные плательщика, СНИЛС или ИНН, выписки из ЕГРН.
Напомним, по итогам января-марта текущего года долг граждан РФ за ЖКУ превысили 564 млрд рублей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Украина не планирует восстанавливать авиационное сообщение с Россией27 сентября в 18:09 Внешняя политика
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД27 сентября в 17:35 Государство
Эксперты: Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту27 сентября в 17:10 Финансовые рынки
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Практически половина молодых россиян готова ради покупки жилья отложить рождение ребенка Путин: необходимо внести изменения в законодательство для субсидирования ипотек в ДФО молодым семьям до 2% Будет увеличен налоговый вычет на образование детей Почему атаки на НПЗ приведут к усилению Saudi Aramco Роскомнадзор готов к созданию списка распространителей недостоверной информации