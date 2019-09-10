В 2020 году в РФ появится электронная база данных плательщиков за ЖКУ

Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о проработке вопроса с Минстроем и экспертным сообществом о создании в РФ электронной базы данных плательщиков за ЖКУ. Проект призван упростить процедуру привлечения к ответственности должников. Предполагается, что база данных будет создана к апрелю 2020 года.



По словам г-на Пахомова, проект могут интегрировать в существующую модель ГИС ЖКХ, запущенную в 2016 году, пишут «Известия». В данной системе уже собрана информация из реестров управляющих компаний, перечень объектов жилищного фонда, личные кабинеты плательщиков за ЖКУ и пр.



Новой базой данных смогут пользоваться как УК, так и ресурсоснабжающие организации. Информация, которая будет размещена в базе, пока находится на стадии обсуждения. Скорее всего, это будут паспортные данные плательщика, СНИЛС или ИНН, выписки из ЕГРН.



Напомним, по итогам января-марта текущего года долг граждан РФ за ЖКУ превысили 564 млрд рублей.