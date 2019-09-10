У будущих водителей появится возможность оспаривать результаты экзаменов

Госавтоинспекция даст будущим водителям возможность оспаривать результаты экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом глава ГИБДД Михаил Черников сообщил в интервью информагентству ТАСС.



Он сказал: «Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена. Мы рассчитываем, что это позволит повысить качество оценки навыков и умений, приобретенных будущими водителями в процессе обучения в автошколе, а также сместить акцент на максимальную адаптацию к управлению автомобилем в реальных дорожных условиях».



По словам руководителя ведомства, проект соответствующего постановления, которым предусматриваются изменения в экзаменационный процесс, уже внесен на рассмотрение правительства.



Черников отметил: «Хочу сказать, что предлагаемые изменения направлены на проверку умений и навыков управления автомобилем, приобретенных кандидатом в водители в процессе обучения, в условиях реальной дорожной обстановки. Именно поэтому изменяются требования к маршрутам проведения экзаменов, которые должны содержать не только определенный набор улично-дорожной сети, дорожных знаков и разметки, но также могут включать в себя и закрытые площадки, автодромы и участки дорог с малоинтенсивным движением».



Он также уточнил, что изменится и подход к использованию испытательных маршрутов. Если на данный момент заранее определяется последовательность разворотов и поворотов, то, согласно новым правилам, она будет определяться в ходе экзамена самим экзаменатором. Глава ГИБДД добавил: «При этом заранее будет определен и размещен в интернете и на информационных стендах подразделения перечень дорог, улиц или их участков, а также территорий, на которых будет проводиться практический экзамен».