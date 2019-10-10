Комитет ГД отклонил приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты поправки

Профильный комитет ГД по охране здоровья в ходе сегодняшнего заседания дал палате рекомендации отклонить поправки, которыми электронные сигареты, вейпы и курительные смеси приравниваются к табачным изделиям. Данные изменения были предложены во II чтении резонансного законопроекта о возвращении курилок в аэропорты.



Из текста поправок следует, что термину «курение бестабачных курительных изделий» должно быть дано законодательное определение. Под ним должно подразумеваться «использование бестабачных курительных изделий, продуцирующих аэрозоль, пар или дым, возникающие от тления или нагревания таких изделий, в том числе путем нагревания жидкости, в целях вдыхания (за исключением медицинских изделий и лекарственных средств, зарегистрированных в порядке, установленном законодательством РФ)». Прописываются, кроме того, термины «курительный сироп», «бестабачная курительная смесь», «электронное курительное изделие» и «курительный камень».



На подобные изделия, согласно предложенным поправкам, должны распространяться ограничения и нормы, применяющиеся на данный момент к традиционным сигаретам. Речь идет о распространении ограничений на их продажу, рекламу, курении исключительно в определенных местах, а также запрете продажи «табачной продукции и бестабачной курительной продукции несовершеннолетним и несовершеннолетними, вовлечение детей в процесс потребления табака».



Председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов заявил о несоответствии данных поправок исходной концепции проекта закона. Внесение законодательных изменений, которыми курение электронных сигарет будет приравниваться к обычным, будут обсуждать в рамках других инициатив. Он напомнил также о законопроекте, которым на вейпы и кальяны будут распространены антитабачные меры.



Председатель профильного комитета сказал: «Отклонить поправку, она не соответствует концепции законопроекта . У нас есть законопроект Рязанского с положительным отзывом кабмина, надо все погружать туда, все соединять туда поправками. Плюс соединить другие фракции, у нас получится крупное ядро закона. Зачем нам нужно в законопроекте о курилках сейчас прописывать кальян, курительные смеси и все остальное?».



Комитет отклонил и поправки, которыми предлагается взымать оплату за пользование курилками в аэропортах, а также ограничивается срок действия закона 1 января 2050 года. К принятию была рекомендована единственная поправка, которой устанавливается, что стены курительных комнат в аэропортах должны быть непрозрачными.