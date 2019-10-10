Песков: в Кремле о преемнике президента «никто не думает»

Президентские полномочия Владимира Путина истекают еще нескоро, поэтом речь о его преемнике еще не идет, и в Кремле об этом никто пока не думает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



Он сказал: «До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой».



Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление телеведущего Дмитрия Киселева по поводу того, что президент России Владимир Путин постоянно занят поисками возможного преемника.



Срок полномочий главы российского государства, переизбранного на пост президента в 2018 году, заканчивается в 2014 году.