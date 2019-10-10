|
Песков: в Кремле о преемнике президента «никто не думает»
Сегодня в 16:07 Государство 0 47 Васильева Елена
Президентские полномочия Владимира Путина истекают еще нескоро, поэтом речь о его преемнике еще не идет, и в Кремле об этом никто пока не думает. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он сказал: «До президентских выборов еще далеко, мы находимся в начальной стадии президентского цикла. Поэтому сейчас об этом никто не думает, сейчас все занимаются напряженной работой».
Таким образом пресс-секретарь президента прокомментировал заявление телеведущего Дмитрия Киселева по поводу того, что президент России Владимир Путин постоянно занят поисками возможного преемника.
Срок полномочий главы российского государства, переизбранного на пост президента в 2018 году, заканчивается в 2014 году.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Moody’s считает российскую экономику слабойСегодня в 15:38 Экономика и бюджет
Если Facebook не запустит Libra, это должен будет сделать кто-то другойСегодня в 15:17 Финансовые рынки
Комитет ГД отклонил приравнивающие к табачным изделиям электронные сигареты поправкиСегодня в 13:21 Государство
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Несмотря на санкции США, Huawei процветает Какое будущее у доменов зоны .РФ? Банк России нашел новый способ борьбы с выводом активов из финорганизаций Новая сделка по Brexit по-прежнему вредна для бизнеса и экономики Великобритании Роскомнадзор изучает данные об утечке кредитных историй миллиона граждан РФ
Архив статей