МВД планирует ввести штрафы за превышение скорости на 10-20 км/ч

МВД России ведет дополнительную проработку вопроса целесообразности введения для водителей штрафов за нарушение скоростного режима на 10-20 км/ч. Об этом, отвечая на запрос информагентства ТАСС, сообщил пресс-центр министерства.



В МВД заявили: «МВД России с участием заинтересованных органов государственной власти и организаций поручено дополнительно проработать вопрос о целесообразности применения мер административной ответственности за превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10 км/ч, но не более 20 км/ч».



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее дал поручение проработать вопрос введения штрафов за превышение скорости на 10-20 км/ч до 2 декабря по итогам совещания о реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», состоявшегося в Екатеринбурге 16 октября.



Обсуждение данного вопроса проходит в кабмине не впервые. Правительственная комиссия по безопасности дорожного движения ранее поручала Минтрансу и МВД представить свои предложения по данному вопросу к 1 марта 2019 года. Сейчас за превышение скорости до 20 км/ч автомобилистов не штрафуют. В апреле в Минтрансе высказались в поддержку введения за данное нарушение админштрафа в 500 рублей.



Кроме того, Госавтоинспекция предложила увеличить с 500 до 3 тысяч рублей штраф за нарушение скоростного режима на 20-40 км/ч, а также лишать водителей, систематически превышающих скорость, права на оплату штрафа со скидкой в 50%.