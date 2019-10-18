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МВД вносит коррективы в обучение полицейских
5 ноября в 18:27 Государство 0 347 Васильева Елена
Глава МВД России Владимир Колокольцев подчеркнул необходимость внести коррективы в процесс образования сотрудников ведомства, связанные с ростом количества преступлений с использованием высоких технологий. Он сообщил об этом сегодня в ходе торжественного приема по случаю вручения наград лучшим сотрудникам органов внутренних дел и отличникам учебы образовательных организаций МВД РФ.
Министр сказал: «С развитием научно-технического прогресса меняется мир вокруг нас. Появляются новые вызовы и угрозы, для нейтрализации которых необходимы соответствующие меры реагирования. В числе приоритетных была поставлена задача повышать уровень компетентности сотрудников, корректировать образовательные форматы в различных направлениях оперативно-служебной деятельности».
Колокольцев вручил награды 35 представителям различных подразделений и служб органов МВД, которые стали победителями в следующих номинациях: лучший сотрудник подразделения правового обеспечения и оперативно-розыскной информации, а также специалист-кинолог, эксперт-криминалист и др.
Официальный представитель МВД Ирина Волк ранее сообщила информагентству ТАСС, что главой МВД было принято решение о создании подразделений, специализирующихся на оказании противодействия преступлениям с применением использованием IT-технологий.
Данные подразделения будут формироваться по отраслевому принципу в рамках имеющейся в территориальных органах и центральном аппарате МВД штатной численности. Планируется также значительное увеличение штата Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также его подразделений в регионах. По словам Волк, организационно-штатным управлением МВД России до 30 декабря будет подготовлен ведомственный приказ, которым будут внесены изменения в штатное расписание подразделений центрального аппарата МВД, аналогичные приказы должны быть одновременно подготовлены в территориальных подразделениях.
В последние годы правоохранительными органами отмечается рост совершаемых с помощью интернета преступлений, включая распространение наркотиков, мошенничество, хищения денежных средств. В сфере IT-технологий, по данным прокуратуры, совершается каждое седьмое преступление на территории РФ.
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