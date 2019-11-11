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Во II чтении Госдумой принят законопроект о предустановке на смартфоны отечественного софта
19 ноября в 18:35 Государство 0 178 Васильева Елена
Госдумой во II чтении принят проект закона, которым предусматривается предустановка на смартфоны, телевизоры с функцией Smart-TV и компьютеры ориентированных на российских граждан приложений. Предложенным депутатами и председателем комитета ГД по экономической политике Сергеем Жигаревым документом вносятся соответствующие изменения в закон «О защите прав потребителей».
Законопроектом определяется обеспечение возможности потребителям, при реализации отдельных разновидностей технически сложных товаров с предустановленным программным обеспечением, использовать предустановленные отечественные приложения для компьютеров, телевизоров с функцией Smart-TV и смартфонов.
Список таких товаров, порядок составления и ведения российского программного обеспечения для них, которое должно быть предустановлено, а также порядок предустановки такого программного обеспечения будет определяться правительством России.
Законопроект получил поддержку российского правительства. В кабмине считают, что принятие данного документа «будет способствовать продвижению российских программ на рынке информационных технологий».
В официальном правительственном отзыве сказано: «Вместе с тем необходимо отметить, что потребности в предусматриваемом законопроектом правовом регулировании до настоящего времени не отмечалось, вопрос о необходимости предустановки российских программ в целях защиты прав потребителей не поднимался, в связи с чем считаем целесообразным предусмотреть в законопроекте право правительства РФ определять перечень отдельных видов таких товаров, порядок составления и ведения перечня российских программ и порядок их предустановки».
Если закон будет принят, он вступит в силу 1 июля 2020 года.
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