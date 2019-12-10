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Стоимость «коммуналки» в грядущем году увеличится на 4%

26 декабря в 15:59 Государство 0 176 Иван Тихонов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) спрогнозировала рост цен на услуги ЖКХ в 2020 году. Ожидается, что в среднем по стране цены вырастут на 4%. Между тем, в ФАС отмечают, что стоимость «коммуналки» увеличится только один раз – с 1 июля 2020 года, - а не дважды, как в текущем году (на фоне роста НДС на 2%).

В ФАС добавляют, что рост цен по различным видам коммунальных услуг в разных регионах будет отличаться, но суммарно он не может превышать предельные индексы, утвержденные правительством специальным распоряжением. Для каждого субъекта будет определен свой индекс, пишут «Известия» со ссылкой на ФАС; самый высокий индекс – у Чеченской Республики – 6.5%, а самый низкий (2.4%) – у Ненецкого Автономного округа. Впрочем, в большинстве регионов индекс будет колебаться в пределах 3.6-4%.

Помимо этого, в пресс-службе ФАС подчеркнули, что в 2018—2019 гг. служба провела проверки предельных тарифов на вывоз мусора в 40 регионах РФ. В результате проверок в части субъектов заметно снизились тарифы на этот вид ЖКУ. К концу 2019 года сократился и средний платеж за услуги по вывозу ТКО по стране.
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