РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Причем, непрерывные партии закончились 31 декабря 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в нефтяной отрасли Белоруссии. В пресс-службе «Белнефтехим» подтвердили информацию, уточнив, что нагрузка на заводы снижена до технологического минимума.



В свою очередь, в «Транснефти» заявили, что с 1 января у компании нет заявок на подачу нефти на НПЗ Белоруссии. Между тем, транзит нефти через территорию соседнего государства продолжается без ограничений.



Источник РИА Новости добавил, что запасы нефти у Белоруссии пока есть, а оба НПЗ – Мозырский и Новополоцкий - работают в штатном режиме.