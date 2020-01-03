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РФ прекратила поставки нефти на белорусские НПЗ

Сегодня в 16:16 Государство 0 53 Иван Тихонов
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1 января 2020 года Россия прекратила подачу нефти на нефтеперерабатывающие заводы Белоруссии. Причем, непрерывные партии закончились 31 декабря 2019 года. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в нефтяной отрасли Белоруссии. В пресс-службе «Белнефтехим» подтвердили информацию, уточнив, что нагрузка на заводы снижена до технологического минимума.

В свою очередь, в «Транснефти» заявили, что с 1 января у компании нет заявок на подачу нефти на НПЗ Белоруссии. Между тем, транзит нефти через территорию соседнего государства продолжается без ограничений.

Источник РИА Новости добавил, что запасы нефти у Белоруссии пока есть, а оба НПЗ – Мозырский и Новополоцкий - работают в штатном режиме.
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