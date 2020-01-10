Правительство помолодело

В недавнем прошлом Владимир Путин утвердил новый состав высшего коллегиального исполнительного органа государственного управления, руководить которым было поручено Михаилу Мишустину. Заняв пост, премьер-министр Российской Федерации подписал распоряжение об обновлении структуры аппарата правительства, которое 22 января появилось на веб-портале правительства.



Наибольшим модификациям был подвержен социальный сектор, в котором сменились все министры. На своем месте остались руководители Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.



Пресс-секретарем премьера стал Борис Беляков. Пост первого заместителя главы аппарата правительства занял Валерий Сидоренко. Среди новых заместителей руководителя аппарата мы видим Светлану Андрющенко, Ольгу Кривонос, Леонида Левина, Эльмиру Тагирову, Наталью Сваину, Илью Трунина, Алексея Уварова, Ольгу Чепурину и Игоря Шевченко.



Временно на должность назначены Сергей Васильев (и. о. директора Департамента контроля), Петр Скороспелов (и. о. директора Департамента культуры, национальной и молодежной политики), Сергей Проценко (и. о. директора Департамента по обеспечению деятельности административных органов), Дмитрий Некрасов (и. о. директора Департамента организации проектной деятельности), Ирина Антехина (и. о. директора Департамента природных ресурсов, земельных отношений и агропромышленного комплекса), Алексей Заклязьминский (и. о. директора Департамента просвещения, высшего образования и науки).



С полным составом можно ознакомиться на сайте правительства РФ.