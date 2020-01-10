Минэнерго: обеспечивать газом население в регионах нужно быстрее

Выступая с речью перед Советом Федерации, министр энергетики Александр Новак заявил о необходимости повышения скорости газификации регионов страны, в связи с чем его ведомство в скором времени обязуется выдвинуть соответствующие инициативы.



Кроме того, Минэнерго выступает за расширение своих полномочий и предоставление ему права утверждать схемы обеспечения газом регионов. Как известно, в данный момент Минэнерго этим не занимается.



Установлено, что за минувший год уровень газификации регионов России поднялся на полтора пункта (с 68,6 % на 70,1 %).



Также о потребности в ускорении темпов газификации в следующие 5 лет говорил помощник главы администрации президента Кирилл Молодцов, который утверждает, что подобный план предусмотрен инвестиционной программой «Газпрома» на 2020 год.



По словам г-на Молодцова, с каждым годом уровень газификации в России повышается на 1 %.