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Основная часть населения РФ согласна с поправками в Конституцию

3 февраля в 12:29 Государство 0 404 Карина Мелова
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3 февраля стало известно об итогах проведенного ВЦИОМом 24 января опроса россиян касательно предложений изменить основной закон, поступивших от главы государства во время оглашения послания Федеральному собранию (ист.: РБК).

Примерно 80 % опрошенных (в основном, это люди старше 35 лет), общее количество которых составило 1,6 тыс. человек, согласны с поправками Владимира Путина. Больше всего население готово к изменениям в социальной сфере: 91 % анкетированных выступают за фиксирование в Конституции обязательной индексации пенсий и прочих соцвыплат на регулярной основе, 90 % считают необходимым установить минимум оплаты труда на уровне или выше прожиточного минимума.

87 % опрошенных поддерживают поднятие ценза оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет, 81 % готовы уполномочить Конституционный суд проверять законопроекты, а 68 % – запретить высокопоставленным чиновникам получать иностранное гражданство. При этом 66 % российских граждан готовы наделить президента правом назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов с учетом мнения Совета Федерации. Столько же заполнивших анкеты поддерживают вычеркивание слова «подряд» из основного законодательного акта.
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