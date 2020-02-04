5 числа ожидается повышение цен на авиабилеты

Отныне платить за полет за рубеж придется больше, поскольку в ночь на 5 февраля ожидается повышение стоимости билетов на авиарейсы, обуславливаемое изменением курсов евро и доллара относительно рубля (ист.: Ассоциация туроператоров России).



Валютный курс для рейсов международного сообщения определяет Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA). Внутренний курс IATA будет зависеть от установленного Центральным банком Российской Федерации курса национальной валюты по отношению к иностранным. Согласно имеющимся 3 февраля данным, обновленное соотношение будет равно 71 рублю к 1 евро.



На текущем этапе цена авиабилетов на международные рейсы указывается из расчета курса 69 рублей к 1 евро. Как видим, 5 февраля стоимость полетов за границу вырастет практически на 3 %. Курс IATA на внутреннем уровне, от которого зависит цена билетов за рубеж, с 2006 г. привязан к курсу национальной валюты к евро и доллару.