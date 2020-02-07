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Мишустин рекомендует уменьшить предполагаемые размеры штрафов в обновленном КоАП
6 февраля в 15:19 Государство 0 247 Карина Мелова
По мнению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, высказанного политиком на заседании в четверг, следует рационализировать предложенную систему назначения штрафов при создании нового Кодекса об административных правонарушениях (ист.: «Интерфакс»).
Так, премьер акцентирует внимание на том, что при определении мер наказания правонарушителей и норм денежных взысканий необходимо брать в расчет платежеспособность населения, а не выбирать наиболее легкий путь увеличения размера штрафа.
Известно, что 30 января Минюст внес на рассмотрение проект обновленного КоАП, в соответствии с которым превышение скорости на 20–40 км/ч грозит денежным взысканием до 3000 рублей (ныне 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч придется заплатить до 4000 рублей (ныне 1000–1500 руб.). За транспортировку ребенка без специального кресла и за опасное вождение предусмотрен штраф 5000 рублей.
Не согласен с проектом КоАП и председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, который уверен, что постоянное повышение штрафов вызывает «ненависть к законотворчеству».
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