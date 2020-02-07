Мишустин рекомендует уменьшить предполагаемые размеры штрафов в обновленном КоАП

По мнению председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, высказанного политиком на заседании в четверг, следует рационализировать предложенную систему назначения штрафов при создании нового Кодекса об административных правонарушениях (ист.: «Интерфакс»).



Так, премьер акцентирует внимание на том, что при определении мер наказания правонарушителей и норм денежных взысканий необходимо брать в расчет платежеспособность населения, а не выбирать наиболее легкий путь увеличения размера штрафа.



Известно, что 30 января Минюст внес на рассмотрение проект обновленного КоАП, в соответствии с которым превышение скорости на 20–40 км/ч грозит денежным взысканием до 3000 рублей (ныне 500 руб.), а за превышение на 40–60 км/ч придется заплатить до 4000 рублей (ныне 1000–1500 руб.). За транспортировку ребенка без специального кресла и за опасное вождение предусмотрен штраф 5000 рублей.



Не согласен с проектом КоАП и председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников, который уверен, что постоянное повышение штрафов вызывает «ненависть к законотворчеству».